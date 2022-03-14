Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
44 минуты назад

В ООН предсказали масштабный рост цен на продовольствие

Елена Прошина

Мировые цены на продовольственные товары с высокой вероятностью вырастут на 8-22% в связи с военным конфликтом между Россией и Украиной. Такой прогноз предоставила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН, сообщает «Коммерсантъ».

В ООН предсказали масштабный рост цен на продовольствие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, Россия и Украина — крупнейшие мировые производители сельскохозяйственной продукции. Согласно опубликованным данным, их общая доля в поставках ячменя, пшеницы и кукурузы в период с 2016-17 по 2020-21 сельскохозяйственный год составила 19%, 14% и 4% соответственно. Следовательно, на Украину и Россию приходится более трети общемирового объема экспорта зерновых.

В материале ФАО также отмечается, что РФ и Украина занимают лидирующие позиции по поставкам рапсового масла, их доля на рынке подсолнечного масла составляет 52%. Кроме того, Россия — крупнейший поставщик минеральных удобрений.

Эксперты подчеркивают, что резкое сокращение экспорта зерна и подсолнечника может спровоцировать рост мировых цен на продукты питания и корма для животных. В материале отмечается, что риск роста цен на продовольствие также связан с подорожанием нефти, которое произошло в связи с эскалацией конфликта на Украине.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявил, что сбои в производственных цепочках и в логистике поставок зерновых и масличных культур из России и Украины непременно скажутся на уровне мировой продовольственной безопасности.

«В первую очередь это ощутят на себе примерно 50% стран, получающих из России и Украины более 30% зерна», — указал он.

Экономика,Коммерсант,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители