В ООН предсказали масштабный рост цен на продовольствие

Мировые цены на продовольственные товары с высокой вероятностью вырастут на 8-22% в связи с военным конфликтом между Россией и Украиной. Такой прогноз предоставила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН, сообщает «Коммерсантъ».

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Как говорится в сообщении, Россия и Украина — крупнейшие мировые производители сельскохозяйственной продукции. Согласно опубликованным данным, их общая доля в поставках ячменя, пшеницы и кукурузы в период с 2016-17 по 2020-21 сельскохозяйственный год составила 19%, 14% и 4% соответственно. Следовательно, на Украину и Россию приходится более трети общемирового объема экспорта зерновых.

В материале ФАО также отмечается, что РФ и Украина занимают лидирующие позиции по поставкам рапсового масла, их доля на рынке подсолнечного масла составляет 52%. Кроме того, Россия — крупнейший поставщик минеральных удобрений.

Эксперты подчеркивают, что резкое сокращение экспорта зерна и подсолнечника может спровоцировать рост мировых цен на продукты питания и корма для животных. В материале отмечается, что риск роста цен на продовольствие также связан с подорожанием нефти, которое произошло в связи с эскалацией конфликта на Украине.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявил, что сбои в производственных цепочках и в логистике поставок зерновых и масличных культур из России и Украины непременно скажутся на уровне мировой продовольственной безопасности.