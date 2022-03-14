Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
44 минуты назад

Россия нашла альтернативную валюту для торговли

Елена Прошина

Индия и Россия обсуждают вариант использования юаня в качестве базисной валюты для составления расчетов по торговле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mint.

Россия нашла альтернативную валюту для торговли
Фото: ReutersReuters

Как отметили источники издания, стороны рассматривают вариант использования системы плавающего валютного курса.

«За точку отсчета можно взять третью валюту, возможно, юань", — сообщил источник Mint.

Как говорится в публикации, подобная договоренность не потребует привязки точного курса к какой-либо валюте.

Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени

Отмечается, что механизм торговли местной валютой — ключевой фактор, который следует учитывать при попытки возобновления торговли Нью-Дели с Москвой, так как Россия — одна из крупнейших поставщиков для Индии. РФ экспортирует туда продукцию в области обороны и ядерной энергетики, а закупает фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары. Кроме того, Индия — третий по величине в мире импортер нефти и может договориться о поставках топлива из России по льготным тарифам.

«Мы работаем над валютным соглашением, чтобы облегчить торговлю, тем более что мы также планируем увеличить покупку нефти у России», — приводит издание слова чиновника, который пожелал остаться анонимным.

Источники газеты указали, что платежи индийским экспортерам на сумму около $500 млн за уже отгруженные в Россию товары не могут пройти в связи с новыми западными санкциями.

Экономика,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители