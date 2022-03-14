Россия нашла альтернативную валюту для торговли

Индия и Россия обсуждают вариант использования юаня в качестве базисной валюты для составления расчетов по торговле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mint.
Как отметили источники издания, стороны рассматривают вариант использования системы плавающего валютного курса.
«За точку отсчета можно взять третью валюту, возможно, юань", — сообщил источник Mint.
Как говорится в публикации, подобная договоренность не потребует привязки точного курса к какой-либо валюте.
Отмечается, что механизм торговли местной валютой — ключевой фактор, который следует учитывать при попытки возобновления торговли Нью-Дели с Москвой, так как Россия — одна из крупнейших поставщиков для Индии. РФ экспортирует туда продукцию в области обороны и ядерной энергетики, а закупает фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары. Кроме того, Индия — третий по величине в мире импортер нефти и может договориться о поставках топлива из России по льготным тарифам.
«Мы работаем над валютным соглашением, чтобы облегчить торговлю, тем более что мы также планируем увеличить покупку нефти у России», — приводит издание слова чиновника, который пожелал остаться анонимным.
Источники газеты указали, что платежи индийским экспортерам на сумму около $500 млн за уже отгруженные в Россию товары не могут пройти в связи с новыми западными санкциями.