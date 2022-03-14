Россия нашла альтернативную валюту для торговли

Индия и Россия обсуждают вариант использования юаня в качестве базисной валюты для составления расчетов по торговле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mint.

Отмечается, что механизм торговли местной валютой — ключевой фактор, который следует учитывать при попытки возобновления торговли Нью-Дели с Москвой, так как Россия — одна из крупнейших поставщиков для Индии. РФ экспортирует туда продукцию в области обороны и ядерной энергетики, а закупает фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары. Кроме того, Индия — третий по величине в мире импортер нефти и может договориться о поставках топлива из России по льготным тарифам.