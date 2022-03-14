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51 минуту назад

Силуанов заявил о желании Запада организовать искусственный дефолт России

RT на русскомRT на русском

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счётов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.

Силуанов: Запад хочет организовать искусственный дефолт РФ
Фото: ТАССТАСС

Об этом говорится на сайте финансового ведомства.

«Заморозку валютных счетов Банка России и правительства России можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — отметил он.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Банк России,Правительство РФ,
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