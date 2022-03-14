Силуанов: Запад хочет организовать искусственный дефолт РФ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счётов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.

«Заморозку валютных счетов Банка России и правительства России можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — отметил он.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами.