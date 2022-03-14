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1 час назад

Силуанов обвинил Запад в организации искусственного дефолта в России

Мария Иванова

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили валютные счета Центробанка, чтобы устроить в России искусственный дефолт. Об этом сообщает «Прайм».

Силуанов: Запад хочет организовать искусственный дефолт РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр подчеркнул, что такой дефолт не имеет под собой реальных экономических оснований.

По словам Силуанова, Россия способна выполнить обязательства по госдолгу - в наличии имеется необходимый объем средств. Он рассказал, что Россия намерена оплачивать госдолг в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

Министр подчеркнул, что в случае с еврооблигациями, выпущенными с 2018 года, такая возможность заложена непосредственно в эмиссионных документах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В РФ запретили поставлять наличные доллары и евро.

Санкции привели к отсутствию технической возможности расплачиваться по долгам перед иностранными инвесторами. Международные рейтинговые агентства после этого заявили о риске объявления дефолта по внешним российским обязательствам.

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