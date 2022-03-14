Силуанов: Запад хочет организовать искусственный дефолт РФ

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили валютные счета Центробанка, чтобы устроить в России искусственный дефолт. Об этом сообщает «Прайм».

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Министр подчеркнул, что такой дефолт не имеет под собой реальных экономических оснований.

По словам Силуанова, Россия способна выполнить обязательства по госдолгу - в наличии имеется необходимый объем средств. Он рассказал, что Россия намерена оплачивать госдолг в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

Министр подчеркнул, что в случае с еврооблигациями, выпущенными с 2018 года, такая возможность заложена непосредственно в эмиссионных документах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В РФ запретили поставлять наличные доллары и евро.