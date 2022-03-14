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57 минут назад

В России запустили сервис «Биржа импортозамещения»

Лера Букина

Власти России запустили новый сервис «Биржа импортозамещения». Необходимость в его внедрении обусловлена значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг.

В России запустили сервис «Биржа импортозамещения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а также запасных частей и комплектующих, а поставщики - направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников», — подчеркнул первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Сервис реализовали на Электронной торговой площадке Газпромбанка на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). В настоящее время в ней числится свыше 14 тысяч пользователей — промышленных предприятий. Среди преимуществ — наличие широкой базы поставщиков, функция автоматической рассылки приглашений к торгам, а также возможность проверки поставщиков и продукции на соответствие требованиям заказчика.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что «Биржа импортозамещения» позволит обеспечить прямое взаимодействие между производителями и заказчиками, а также снизить бюрократические и административные нагрузки на предприятия.

Ранее сообщалось, что власти временно запретят экспорт зерновых культур в страны ЕАЭС, а также вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.

Экономика,Василий Осьмаков,Дмитрий Чернышенко,Газпромбанк,ЕАЭС,Минпромторг,
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