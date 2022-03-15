ЦБ опубликовал новые разъяснения по поводу валютного контроля

ЦБ и Минфин в понедельник, 14 марта, опубликовали очередное и довольно лаконичное сообщение о новых правилах валютного контроля. И понять его не все могли правильно. А там дословно сказано, что резиденты могут переводить деньги на свои счета в иностранных банках, а дальше самое важное: «Для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств, объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год». То есть, это вовсе не означает, что для россиян смягчили правила. Речь идет именно об иностранных юридических лицах, которым по каким-то причинам нужны деньги, которые наши граждане или компании хранят здесь.

Фото: ТАСС ТАСС

К примеру, у какой-то российской компании есть представительство в другой стране. И в прошлом году на ее зарубежный счет была переведена энная сумма в валюте. И, судя по сообщению финансовых властей, теперь тоже можно перевести аналогичную сумму. Но это не касается граждан, которые могли понять, что теперь они могут относительно свободно перечислять валюту на свой счет в иностранном банке. Речь идет именно о финансировании зарубежных юрлиц, в том же объеме, что и в прошлом году. Объясняет экономический обозреватель Вячеслав Абрамов:

Видео дня

Вячеслав Абрамов, экономический обозреватель:

«Те ограничения, которые были, могли привести к тому, что наши компании, которые имеют аффилированные юридические лица, в том числе на Кипре в большинстве своем, могли столкнуться с нехваткой денежных средств. Соответственно для того, чтобы им поддерживать свою деятельность, несмотря на всевозможные санкции и ограничения, на какие-то частные компании они не распространялись, то есть да, они вне, скажем так, санкций каких-то, черных списков, соответственно эти компании продолжают свою деятельность, но у них могли быть сложности с непосредственно финансированием с точки зрения головного офиса, который, возможно, находится в России, отсюда невозможно было им отправить деньги, соответственно, они не могли совершать какие-то операции. Текущее заявление говорит о том, что теперь это можно делать, но размер финансирования не должен превышать предыдущий год, но я думаю, в этом и нет необходимости, то есть здесь задача именно поддержания функциональности каких-то наших подразделений, которые находятся за рубежом».

По-прежнему нет четкого ответа на вопрос, который интересует россиян, купивших в свое время иностранные ценные бумаги. Есть такой инструмент, как структурная нота. Он, кстати, сейчас доступен только для квалифицированных инвесторов. Если проще, это облигация какой-нибудь иностранной компании, например, инвестбанка, который сам вкладывает деньги в ценные бумаги и потом делится доходностью. То есть это конструктор из разных активов. Сами структурные ноты, то есть бумажные обязательства, могут храниться за рубежом в иностранных депозитариях. И по идее инвестору ничего не мешает получать по ним доход на своем брокерском счете или вовсе продать. Но если эти ноты хранятся в России, то могут возникнуть проблемы. Комментирует генеральный директор ИК «Фридом финанс» Тимур Турлов:

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом финанс»:

«Сам портфель, который держала эта компания, которая выпустила ноту, какова его судьба? Тут совершенно непонятно. Если компания кипрская хранила свои активы в российском депозитарии, может быть, они оказались там блокированы в силу либо каких-то ограничений российского регулятора, либо в силу комплаенса, который, по сути, сейчас заблокировал движение и многих иностранных активов в части российской инфраструктуры. Сейчас очень медленно обрабатываются платежи, операции с иностранными ценными бумагами, которые хранились в российских центральных депозитариях, например. Но с формальной точки зрения это просто может повлечь за собой некий дефолт, технический как минимум дефолт со стороны эмитента этой ноты, который не сможет, очевидно, выполнить свои обязательства перед инвесторами, если его активы блокированы, хотя и должен будет это сделать. Если его активы при этом хранились в какой-то зарубежной инфраструктуре и никак не были заблокированы, то полагаю, что он сможет это сделать и исполнить свои обязательства перед своими держателями, где бы они не находились. Наверное, чисто технически это не запрещено сейчас никаким регулированием. Вполне можно допустить, что могут быть эмитенты, с которыми абсолютно все хорошо и они свои обязательства все выполнят».