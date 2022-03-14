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35 минут назад

Россия приостановит экспорт зерновых

Елена Прошина

Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале сообщила, что завизировала проект Минпромторга по запрету экспорта зерновых до 30 июня. При этом она отметила, что вывоз зерна из России в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен.

Россия приостановит экспорт зерновых
Фото: ТАССТАСС

«Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен», — написала Абрамченко.

Она добавила, что для партнеров по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. По ее словам, в перечень исключений также включили поставки в Донецкую и Луганскую народные республики.

Абрамченко подчеркнула, что данная мера является временной, она направлена на сохранение объемов внутри страны и позволит удержать цены и покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков.

Экономика,Виктория Абрамченко,ЕАЭС,Минпромторг,
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