В МВФ допустили возникновение глубокой рецессии в РФ

Высокоранговый представитель Международного валютного фонда (МВФ) заявил во время брифинга для журналистов, что в экономике РФ возможна рецессия из-за санкций западных стран, сообщает ТАСС.
«Санкции приведут к глубокой рецессии в России в этом году. МВФ представит оценку (их) воздействия на российскую экономику во время весенней встречи в апреле», — пояснил он.
Представитель МВФ добавил, что Россия и Украина являются крупными производителями пшеницы, и текущая ситуация в регионе повлияет на рост мировых цен на продовольствие.
«Поскольку пшеница дорожает, это будет иметь побочные эффекты для других продовольственных продуктов, включая кукурузу и так далее. Таким образом, это повлияет на мировые цены на продовольствие, что, в частности, отразится на импортерах продовольственных товаров, в том числе в Африке. Страны сталкиваются с ростом цен на продовольствие, и это может иметь социальные последствия», — отметил специалист.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что организация пока не наблюдает предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за ситуации на Украине и санкций, вводимых в отношении России.