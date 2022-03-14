В МВФ допустили возникновение глубокой рецессии в РФ

«Поскольку пшеница дорожает, это будет иметь побочные эффекты для других продовольственных продуктов, включая кукурузу и так далее. Таким образом, это повлияет на мировые цены на продовольствие, что, в частности, отразится на импортерах продовольственных товаров, в том числе в Африке. Страны сталкиваются с ростом цен на продовольствие, и это может иметь социальные последствия», — отметил специалист.