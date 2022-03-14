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50 минут назад

В МВФ допустили возникновение глубокой рецессии в РФ из-за санкций

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Высокоранговый представитель Международного валютного фонда (МВФ) заявил во время брифинга для журналистов, что в экономике РФ возможна рецессия из-за санкций западных стран, сообщает ТАСС.

В МВФ допустили возникновение глубокой рецессии в РФ
Фото: ReutersReuters

«Санкции приведут к глубокой рецессии в России в этом году. МВФ представит оценку (их) воздействия на российскую экономику во время весенней встречи в апреле», — пояснил он.

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Представитель МВФ добавил, что Россия и Украина являются крупными производителями пшеницы, и текущая ситуация в регионе повлияет на рост мировых цен на продовольствие.

«Поскольку пшеница дорожает, это будет иметь побочные эффекты для других продовольственных продуктов, включая кукурузу и так далее. Таким образом, это повлияет на мировые цены на продовольствие, что, в частности, отразится на импортерах продовольственных товаров, в том числе в Африке. Страны сталкиваются с ростом цен на продовольствие, и это может иметь социальные последствия», — отметил специалист.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что организация пока не наблюдает предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за ситуации на Украине и санкций, вводимых в отношении России.

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