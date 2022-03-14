«Момент истины для США». Кто поможет Евросоюзу снизить цены на бензин и еду

Нефтяное эмбарго США на ввоз российских нефтепродуктов ударило не только по рядовым американцам, но и европейцам. Цены на бензин во многих странах Евросоюза бьют рекорды, достигнув €2 за литр. Немецкие предприятия всерьез обеспокоены массовым банкротством, а в Дании насторожены взлетом продуктовых цен. Хватит ли США внутренних ресурсов для наращивания поставок в ЕС, какую роль в нефтегазовом замещении Москвы могут сыграть Иран и Венесуэла — в материале «Газеты.Ru».

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Норвегия в стороне

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Норвегия не сможет резко нарастить газовые поставки в Германию, чтобы спасти немецкую экономику при сокращении транзита российского топлива. Как утверждает издание Wirtschaftswoche, нарастить газовый экспорт в европейские страны Осло сможет, только если сократит шельфовую добычу нефти. Однако прибыль от нефтедобычи в 2022 году на фоне рекордно высоких биржевых цен будет в шесть раз выше газовой, что практически ставит крест на энергетической помощи ФРГ.

Ранее схожую позицию высказала министр нефти и энергетики Норвегии Марте Мьес Персен. Основной причиной отказа представителям Евросоюза в увеличении газовых поставок политик назвала полную загрузку существующих газопроводов. Из 125 млрд кубов произведенного в стране топлива на внешние рынки ежегодно уходят около 120 млрд. То есть нарастить уровень мирового газового предложения скандинавская страна в одиночку не сможет. Даже если увеличить добычу на месторождении Snøhvit, газ из которого экспортируется в Европу в сжиженном виде (СПГ), до Германии топливо напрямую не дойдет. В стране нет терминалов для приема СПГ. В итоге Берлину придется доплачивать за топливный транзит соседним государствам - Нидерландам, Бельгии или Франции.

Хватит ли на это денежных средств немецкому бюджету в условиях финансового кризиса - большой вопрос. Помочь европейцам сократить газовую зависимость от Москвы при идеальном раскладе могли бы США и Катар, подчеркнул в разговоре с "Газетой.Ru" директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

"У Вашингтона остаются незаконтрактованными около 19 млрд кубов в виде СПГ. Катар до 2026 года сможет нарастить экспорт в ЕС еще на 16-17 млрд кубометров. Но эти объемы в любом случае не доберутся до ЕС к декабрю 2022 года", - резюмировал Громов.

Рекордные цены на бензин и продовольствие

Не менее острой проблемой для европейских стран стал резкий рост цен на бензин. Покупатели на немецких и итальянских АЗС уже столкнулись с серьезными трудностями, оплачивая топливо по €2 за литр и выше. Международные эксперты допускают, что бензин будет дорожать и дальше, если поставки из России резко сократятся. На этом фоне план Евросоюза по сокращению нефтегазовой зависимости от Москвы на две трети уже к концу 2022 года выглядит более чем рискованным. Уже сейчас немецкие предприятия всерьез опасаются за свою платежеспособность с учетом роста внутренних цен на электроэнергию.

В Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии объявили о кризисе на нескольких производствах. Директор организации Маркус Джергер упрекнул федеральное правительство в сохранении высоких налогов на электроэнергию и невыполнении реформы по льготам на проезд в транспорте. Первый зампред Европейской комиссии Франс Тиммерманс предложил населению включать отопление в домах на несколько градусов ниже.

Жители Восточной Европы прошлой зимой массово жаловались местным властям в разгар отопительного сезона. Далеко не каждый гражданин захочет замерзнуть в собственном доме, чтобы продемонстрировать России "свою силу". Пока Тиммерманс убеждает европейцев в целесообразности столь экстремального подхода, высокие цены на энергоносители рикошетом ударили и по продовольственному рынку ряда стран ЕС. Проблема захлестнула даже традиционно благополучные скандинавские страны.

Стоимость некоторых продуктов питания в Дании с начала 2022 года увеличилась на 5,7%.

Нефтяная "рука помощи" Штатов

С учетом антироссийских санкций Запада единственная возможность ЕС провести нефтегазовую диверсификацию - помощь США. Уже в 2022 году Штаты смогут нарастить внутреннее производство нефти на 0,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2021-м, подчеркнул в разговоре с "Газетой.Ru" директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

При максимальном задействовании ресурсов сланцевой нефтедобычи и биржевых ценах на нефть в районе $120-140 за баррель, Вашингтону вполне по силам увеличить ежесуточные объемы добычи еще на 0,5 млн баррелей. Однако поставить это количество нефти европейским партнерам могут помешать нефтяные санкции США против России.

"В начале 2022 года Москва отправляла Вашингтону порядка 700 тыс. баррелей нефти в сутки. Сейчас Белому дому нужно будет изрядно поломать голову, чтобы заместить объемы российского экспорта", - объяснил Громов.

В контексте помощи европейским союзникам США могут задействовать рычаги давления на Иран и Венесуэлу, которые сейчас находятся под нефтяными санкциями. Эти страны к декабрю могли бы увеличить сырьевое предложение в мире на 2,5 млн баррелей в сутки.

"Для США сейчас наступает момент истины. Неугодное Вашингтону правительство Венесуэлы во главе с Мадуро продолжает оставаться у власти. В Иране продолжают разрабатывать ядерную программу. Если Штаты сейчас снимут санкции всего на два-три месяца, это нанесет большой удар по позициям Байдена и демократов в преддверии ноябрьских выборов в Сенат", - предположил Громов.

Тегеран и Каракас прекрасно понимают: если они сейчас дадут слабину в переговорах с Вашингтоном, не добившись полного отказа от американских санкций, они еще надолго останутся под их гнетом. В этом плане увеличение нефтепоставок в ЕС напрямую будет зависеть от сделки США с Ираном и Венесуэлой.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже поставил условие Штатам: увеличение поставок нефти возможно лишь при условии перманентного снятия ограничений. Лучшей возможности, чем сейчас, у Каракаса и Тегерана уже не будет. В противостоянии с Россией Америка поставила очень многое на карту, и сейчас может согласиться на требования Ирана и Венесуэлы", - заключил Громов.