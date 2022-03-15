Правительство временно запретило экспорт сахара и зерновых

Правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте камбина.

Отмечается, что ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа. В отношении зерновых запрет распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Для вывоза сахара и зерна кабмин предусмотрел ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе с целью оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз сообщал, что Россия с 15 марта по 30 июня может ввести запрет на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Проект постановления правительства о временном запрете на вывоз из страны основных зерновых культур ведомство подготовило вместе с Минпромторгом. Зампред правительства Виктория Абрамченко заявила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня, вывоз будет разрешен в пределах квоты по лицензиям.

Как писал «Коммерсантъ», ограничения в отношении зерна должны охладить возросший спрос на пшеницу со стороны Казахстана и перенаправить дополнительный объем зерна на внутренний рынок, а меры по экспорту сахара объясняются повышенным спросом со стороны россиян. При этом отмечалось, что из ограничений могут быть сделаны исключения — в том случае, если экспортер получит лицензию Минпромторга.