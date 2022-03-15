Евросоюз и США обсуждают планы по заполнению хранилищ газа

"Один из вопросов, которые я обсуждал здесь сегодня утром и днем, заключался в том, что мы можем сделать вместе, чтобы у нас были на 90% заполнены газовые хранилища до того, как начнется следующая зима", - сказал Шефчович в ходе выступления на вашингтонском Атлантическом совете.