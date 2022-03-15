Евросоюз и США обсуждают планы по заполнению хранилищ газа

Евросоюз и Соединенные Штаты обсуждают планы по заполнению своих хранилищ газа к началу следующей зимы. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, передает ТАСС.
"Один из вопросов, которые я обсуждал здесь сегодня утром и днем, заключался в том, что мы можем сделать вместе, чтобы у нас были на 90% заполнены газовые хранилища до того, как начнется следующая зима", - сказал Шефчович в ходе выступления на вашингтонском Атлантическом совете.
Замглавы Еврокомиссии также рассказал, что стороны обсуждали в том числе совместные действия для "сокращения зависимости от импорта топлива из России на две трети в последующие пару лет". Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ведомство изучит вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией.
Он добавил, что ликвидировать зависимость Евросоюза от топлива из России будет непросто. 11 марта на сайте Восточного комитета германской экономики (OAOEV) в опубликованном заявлении председателя организации Оливера Хермеса сообщалось, что запрет на поставки газа из России угрожал бы целым секторам экономики Германии.