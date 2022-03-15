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18 минут назад

Белоруссия ограничила экспорт муки и крупы

Свободная прессаСвободная пресса

Белоруссия ограничила экспорт муки из мягкой пшеницы и спельты, крупу грубого помола из гречихи, обрушенное гречневое зерно и готовые продукты из гречки.

Белоруссия ограничила экспорт муки и крупы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров согласно приложению, вне зависимости от страны происхождения, (а также) за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - цитирует РЕН ТВ постановление Совета министров Республики.

Решение по ограничению экспорта не распространяется на товары гуманитарной помощи, либо перемещаемые в рамках транзитных перевозок, те, что проходят любой таможенный процесс.

Ранее "СП" писала, что в Белоруссии с 15 марта вступила в силу обновленная конституция.

Экономика,ЕАЭС,
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