Белоруссия ограничила экспорт муки и крупы

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров согласно приложению, вне зависимости от страны происхождения, (а также) за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - цитирует РЕН ТВ постановление Совета министров Республики.