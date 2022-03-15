Какой бизнес открыть в 2022 году

Бизнесмен, инвестор и основатель «StartUp Show» Иван Алехин рассказал «ФедералПресс», каким бизнесом сейчас стоит заняться россиянам.

«Делом нужно заниматься любимым. Вот что любите делать, что делаете с любовью от души – старайтесь это монетизировать. Второе – относительно торговли. Она никуда не пропадала, она есть и развивается, нужно посмотреть на другие рынки», – сказал эксперт.

Иван Алехин отметил, если раньше у вас были, например, поставки из Европы, то теперь можно делать поставки из Турции, Китая. По его словам, нужно налаживать связи между бывшими республиками Советского Союза. «Они никуда не делись, люди в них никуда не исчезли, так что нужно работать на рынке постсоветского пространства».

«А те страны, которые у нас открыты – это Турция, вообще Ближний Восток, Азия. С ними тоже можно и нужно работать, самое главное – выставлять ценники в валюте, а не в рублях. И торговать за валюту», – рассказал бизнесмен.

Сейчас, как отметил Алехин, хорошее время, когда можно поставлять в Россию различного рода продукцию. Например, есть ограничения по моторным маслам, значит нужно поставлять из Белоруссии, Казахстана, то есть оттуда, где на них нет ограничений. «Все равно эти логистические цепочки нужно делать».

Второе – это все, что связано с электронными продажами, подчеркнул специалист. По его словам, надо открывать магазины на маркетплейсах, как российских, так и зарубежных, и там вести торговлю. То есть нужно торговать. «Тот, кто торгует – у того есть деньги всегда».

«Бизнес – в жилах у человека. Люди всегда в любое время что-то начинали. Любой кризис – это время возможностей, всегда находятся пути», – заключил Иван Алехин.