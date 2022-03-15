Энергокризис заставил Китай обратиться к опасному топливу

В 2020 году правительство Китая намеревалось достичь углеродной нейтральности к 2060 году, но энергокризис и растущее число случаев заболевания коронавирусом поставили под угрозу экономический рост, из-за чего страна вновь обратилась к ископаемому топливу. Об этом сообщает Bloomberg.

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Глобальная нехватка энергии заставила Китай вернуться к использованию угля, даже несмотря на то, что этот вид топлива является наиболее опасным для планеты.

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«Для страны, где уголь так долго доминировал, одной из самых больших проблем на пути к углеродной нейтральности является изменение мышления, — сказал аналитик из компании Refinitiv Цинь Ян. — Возвращение к углю сейчас только усложнит переход, который только начал медленно набирать обороты».

Китай одобрил расширение добычи полезных ископаемых и начал строительство новых генераторов, работающих на угле. Официальные лица дали понять, что такое изменение в энергетической и климатической повестках не является временным. Вице-премьер Китая Хань Чжэн назвал уголь «последним барьером» страны на пути к энергетической безопасности, а председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Мы не можем выбросить то, что нас кормит сейчас, пока то, что будет нас кормить в будущем, еще не в нашем кармане».

При этом новая политика не означает, что страна отказывается от возобновляемых источников — в этом секторе доминируют именно китайские производители. В марте власти Китая подтвердили, что масштабная программа ветровой и солнечной энергетики вырастет до 450 гигаватт, а производители солнечной энергии уже спрогнозировали рекордное количество новых панелей в 2022 году.

Однако одновременный рост использования и угля, и возобновляемых источников энергии сопряжен с дополнительными рисками. Инвестиции в новые угольные предприятия окупятся через десятилетия, а растущий сектор возобновляемых источников энергии может сделать их устаревшими еще до того, как это произойдет.