Морские перевозки оказались под угрозой

Количество дорогостоящих сбоев в судоходстве растет вместе с повышением температуры Земли. Из-за глобального потепления под угрозой оказались морские пути, по которым перевозится 80 процентов продаваемых по всему миру товаров, сообщает Bloomberg.

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Основной риск для судоходства представляют штормы — за последние пятнадцать лет они неоднократно наносили убытки портам США. При этом когда порт замедляет работу или закрывается из-за погодных условий, это повышает нагрузку на всю цепочку поставок. Скорость ветра, количество осадков и высота волн будут расти и дальше вслед за повышением концентрации парниковых газов в воздухе.

Проблемы на суше тоже влияют на морские перевозки — засуха в Панамском канале в 2019 году обошлась судоходной отрасли в 300 миллионов долларов. По мнению аналитиков, меры по адаптации грузоперевозок к климатическому кризису могут стоит дорого на начальном этапе, но в долгосрочной перспективе они обойдутся дешевле, чем деструктивные последствия глобального потепления.

На пострадавшее от климатических изменений судоходство приходится около 20 процентов выбросов от транспорта — суда, как правило, работают на нефти, которая выбрасывает большое количество углекислого газа. Компании, которые пытаются достичь углеродной нейтральности к 2050 году, сталкиваются с серьезными логистическими препятствиями. Датский перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S уже заявил, что будет работать с шестью энергетическими компаниями, чтобы быстро увеличить производство метанола — экологически чистого топлива, получаемого из возобновляемых источников энергии.