Отказ Британии от топливных гранул из РФ усугубил энергокризис

Энергетический кризис в Великобритании рискует принять катастрофические масштабы. Из-за санкций Соединенное Королевство ограничило закупку произведенный в России древесных гранул. Это приведет к резкому увеличению цен за отопление. Пострадают владельцы котлов, работающих на биотопливе, пишет The Daily Telegraph.
Издание напоминает, что в последние годы тысячи британцев перешли на отопительные системы, в которых используется именно этот вид топлива.
Цены на древесные гранулы уже увеличились на 25-40 процентов. Сейчас импортеры в срочном порядке ищут альтернативные варианты.
Тем временем британский премьер-министр Борис Джонсон дал понять, что Западу предстоят трудные времена при отказе от российских энергоносителей.
Процесс отвыкания от российских нефти и газа будет для мира тяжелым. Политик призвал увеличить потребление низкоуглеродной энергии - ускорить переход на возобновляемые источники энергии (ветер, солнце и морские приливы). Пришло "время сделать ряд новых крупных ставок на ядерную энергию", добавил Джонсон.