Раскрыто влияние антироссийских санкций на мировой ВВП

Санкции против России отразятся на мировом ВВП больше, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс на мероприятии, организованном газетой Washington Post, передает РИА Новости.

По его мнению, происходящее на Украине приведет к «немедленному влиянию в ближайшей перспективе» на мировую экономику.

«Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России», - подчеркнул Мэлпасс.

Однако глава Всемирного банка обратил внимание на то, что другим странам удастся быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины. Он заявил, что сектор сельского хозяйства других стран может «приспособиться за год или около того».