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57 минут назад

Раскрыто влияние антироссийских санкций на мировой ВВП

Лера Букина

Санкции против России отразятся на мировом ВВП больше, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс на мероприятии, организованном газетой Washington Post, передает РИА Новости.

По его мнению, происходящее на Украине приведет к «немедленному влиянию в ближайшей перспективе» на мировую экономику.

«Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России», - подчеркнул Мэлпасс.

Однако глава Всемирного банка обратил внимание на то, что другим странам удастся быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины. Он заявил, что сектор сельского хозяйства других стран может «приспособиться за год или около того».

Япония ввела санкции против россиян

Ранее американский журналист Такер Карлсон раскритиковал президента США за то, что он вводит санкции в отношении российской стороны. По его словам, развязанная Байденом полномасштабная экономическая война наносит удар по глобальной финансовой системе. Карлсон подчеркнул, что хозяин Белого дома разрушает экономику своей же страны.

Экономика,Видео,Всемирный Банк,
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