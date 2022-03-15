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14 минут назад

Германии предрекли нищету из-за отказа от российских газа и нефти

Елена Прошина

Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек предрек Германии массовую безработицу и рост уровня бедности из-за резкого отказа от импорта нефти и газа из России. Об этом он заявил в эфире ARD.

Германии предрекли нищету из-за отказа от российской нефти
Фото: ReutersReuters

«Если мы немедленно щелкнем выключателем, произойдет сокращение или даже полное прекращение поставок <…> людям нечем будет отапливать дома», — цитируют Хабека РИА Новости.

Он уточнил, что отказалась от российских поставок «в одном мгновение» невозможно, хотя немецкое правительство делает все необходимое для этого.

Ранее Хабек заявлял, что уже к осени Германия планирует стать независимой от угля из России, а к концу года — почти независимой от нефти. При этом он подчеркнул, что проблема с газом сложнее, потому что у страны нет собственных мощностей по импорту СПГ.

Цена на нефть резко упала

Германия входит в число наиболее зависимых от российских энергоресурсов стран. Государство импортирует 55% природного газа, 52% угля и 34% нефтепродуктов.

Экономика,Роберт Хабек,
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