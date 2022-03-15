Германии предрекли нищету из-за отказа от российской нефти

Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек предрек Германии массовую безработицу и рост уровня бедности из-за резкого отказа от импорта нефти и газа из России. Об этом он заявил в эфире ARD.

Он уточнил, что отказалась от российских поставок «в одном мгновение» невозможно, хотя немецкое правительство делает все необходимое для этого.

Ранее Хабек заявлял, что уже к осени Германия планирует стать независимой от угля из России, а к концу года — почти независимой от нефти. При этом он подчеркнул, что проблема с газом сложнее, потому что у страны нет собственных мощностей по импорту СПГ.