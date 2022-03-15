Лавров: Санкции Запада направлены против простых россиян

Вводимые коллективным Западом во главе с США антироссийские санкции направлены против простых граждан РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
"У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов", - указал Лавров.
По его словам, эти нелегитимные односторонние рестрикции направлены, прежде всего, против рядовых граждан.
В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что эти самые санкции не помешают России и Ирану развивать экономическое сотрудничество. Как отметил министр, на переговорах этой теме было уделено большое внимание.
"Констатировали устойчивый рост товарооборота, несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции", - сообщил Лавров.
По его словам, стороны договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень.
"Никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движение вперед", - подчеркнул глава МИД.
Как заявил Лавров, Москва выступает за скорейшее восстановление СВПД и отмену американских санкций против Ирана.
"Мы ждем возвращения Соединенных Штатов в правовое поле этой сделки, ждем отмены незаконных санкций, которые ввели США и которые больно бьют не только по иранскому народу, но и по целому ряду других стран", - отметил министр.