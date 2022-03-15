Лавров: Санкции Запада направлены против простых россиян

Вводимые коллективным Западом во главе с США антироссийские санкции направлены против простых граждан РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

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"У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов", - указал Лавров.

По его словам, эти нелегитимные односторонние рестрикции направлены, прежде всего, против рядовых граждан.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что эти самые санкции не помешают России и Ирану развивать экономическое сотрудничество. Как отметил министр, на переговорах этой теме было уделено большое внимание.

"Констатировали устойчивый рост товарооборота, несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции", - сообщил Лавров.

По его словам, стороны договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень.

"Никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движение вперед", - подчеркнул глава МИД.

Как заявил Лавров, Москва выступает за скорейшее восстановление СВПД и отмену американских санкций против Ирана.