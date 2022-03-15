В Турции спрогнозировали способный обрушить SWIFT экономический переворот

«Институты старого либерального порядка, такие как единая валюта (доллар), единый банк ( Всемирный банк ), единое финансовое учреждение ( МВФ ), единая банковская система (SWIFT), изменятся, когда в этих институтах повысится вес новых центров, при этом новые центры создадут альтернативы этим институтам», — написал он.

И они уже есть — валютная корзина и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, отметил аналитик. Также он уверен, что обновится и сбалансируется Всемирная торговая организация и господство Атлантики в международном торговом праве. При этом, по мнению автора статьи, это будут не единственные изменения в расстановке сил на мировой арене. В частности, аналитик считает, что США придется смириться с потерей гегемонии, в том числе над процессами внутри Евросоюза.