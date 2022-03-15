В Турции спрогнозировали способный обрушить SWIFT экономический переворот

На смену однополярной модели мировой экономики, в которой господствуют США, придет биполярная. Такой прогноз в газете Cumhuriyet дал турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер.
«Институты старого либерального порядка, такие как единая валюта (доллар), единый банк (Всемирный банк), единое финансовое учреждение (МВФ), единая банковская система (SWIFT), изменятся, когда в этих институтах повысится вес новых центров, при этом новые центры создадут альтернативы этим институтам», — написал он.
И они уже есть — валютная корзина и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, отметил аналитик. Также он уверен, что обновится и сбалансируется Всемирная торговая организация и господство Атлантики в международном торговом праве. При этом, по мнению автора статьи, это будут не единственные изменения в расстановке сил на мировой арене. В частности, аналитик считает, что США придется смириться с потерей гегемонии, в том числе над процессами внутри Евросоюза.
«Формируется новый мир, в котором не только США, но и Китай, ЕС, Россия и Индия выступают в качестве глобальных центров силы», — подчеркнул он.
Данное перераспределение сил, по его словам, станет важнейшим изменением и для европейской архитектуры безопасности, и для миропорядка в целом.