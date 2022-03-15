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26 минут назад

В Турции спрогнозировали способный обрушить SWIFT экономический переворот

Елена Прошина

На смену однополярной модели мировой экономики, в которой господствуют США, придет биполярная. Такой прогноз в газете Cumhuriyet дал турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер.

В Турции спрогнозировали способный обрушить SWIFT экономический переворот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Институты старого либерального порядка, такие как единая валюта (доллар), единый банк (Всемирный банк), единое финансовое учреждение (МВФ), единая банковская система (SWIFT), изменятся, когда в этих институтах повысится вес новых центров, при этом новые центры создадут альтернативы этим институтам», — написал он.

И они уже есть — валютная корзина и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, отметил аналитик. Также он уверен, что обновится и сбалансируется Всемирная торговая организация и господство Атлантики в международном торговом праве. При этом, по мнению автора статьи, это будут не единственные изменения в расстановке сил на мировой арене. В частности, аналитик считает, что США придется смириться с потерей гегемонии, в том числе над процессами внутри Евросоюза.

«Формируется новый мир, в котором не только США, но и Китай, ЕС, Россия и Индия выступают в качестве глобальных центров силы», — подчеркнул он.

Данное перераспределение сил, по его словам, станет важнейшим изменением и для европейской архитектуры безопасности, и для миропорядка в целом.

Экономика,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ЕС,ВТО,
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