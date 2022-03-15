Мишустин оценил стоимость минимизации последствий от санкций

Проект плана первоочередных действий правительства для минимизации последствий западных ограничений будет постоянно пополняться и поэтапно выпускаться в зависимости от развития ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сейчас в него включено более ста инициатив - без учета уже принятых и реализуемых. Общий объем финансирования оценивается примерно в один триллион рублей",- подчеркнул он на президиуме правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
По словам главы кабмина, с учетом обстоятельств требуется серьезная перестройка многих производственных и логистических цепочек. Предприятиям сейчас важно оперативно найти новых поставщиков и покупателей готовой продукции, а граждане должны быть обеспечены привычными услугами и товарами или их достойной альтернативой.