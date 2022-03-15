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1 час назад

ЕС запретил поставлять в Россию черную икру

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, перечень которых опубликован в Официальном журнале ЕС, помимо прочего под запрет попали поставки в Россию черной икры, трюфелей и сигар.

ЕС запретил поставлять в Россию черную икру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (. . .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», – говорится в публикации, сообщает «Интерфакс».

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В перечень вошли круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.

Перечень запрещенных предметов на ввоз в Россию составляет 14 страниц.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.

Экономика,ЕС,
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