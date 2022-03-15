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58 минут назад

США заявили о намерении наращивать санкционное давление на Россию

ТАССТАСС

Администрация США намерена наращивать санкционное давление на Россию, но не будет анонсировать конкретные ограничительные меры. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

США заявили о намерении наращивать санкционное давление на Россию
Фото: ReutersReuters

Говоря об антироссийских санкциях, он указал: "Мы уже применили комплекс мер, которые были беспрецедентными по своему масштабу, по охвату и по последствиям".

"Пока президент [РФ Владимир] Путин продолжает эскалацию [на Украине], мы, работая с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать обострять [санкции против РФ] . <...> Конечно, мы не будем анонсировать, что конкретно мы готовы сделать, но я могу сказать, что мы готовы продолжать повышать издержки [для России]. И я должен сказать, что экономические санкции, другие финансовые и экономические меры, которые мы применили к Российской Федерации, - это одна из важных мер оказания давления на Кремль, на президента Путина и на тех, кто его окружает. Очевидно, что это оказывает давление и на их экономику, на их финансовую систему", - утверждал дипломат.

Экономика,Нед Прайс,Владимир Путин,Администрация США,Госдеп США,
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