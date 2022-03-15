США заявили о намерении наращивать санкционное давление на Россию

"Пока президент [РФ Владимир] Путин продолжает эскалацию [на Украине], мы, работая с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать обострять [санкции против РФ] . <...> Конечно, мы не будем анонсировать, что конкретно мы готовы сделать, но я могу сказать, что мы готовы продолжать повышать издержки [для России]. И я должен сказать, что экономические санкции, другие финансовые и экономические меры, которые мы применили к Российской Федерации, - это одна из важных мер оказания давления на Кремль, на президента Путина и на тех, кто его окружает. Очевидно, что это оказывает давление и на их экономику, на их финансовую систему", - утверждал дипломат.