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1 час назад

Нидерланды заморозили активы России на шесть миллионов евро

Парламентская газетаПарламентская газета

Министр финансов Нидерландов Сигрид Каг в письме парламенту сообщил о заморозке российских активов на сумму шесть миллионов евро в банках, инвестиционных и пенсионных фондах королевства, сообщает во вторник РИА «Новости».

Нидерланды заморозили активы России на шесть миллионов евро
Фото: ReutersReuters

Как уточнил глава ведомства, российские активы на сумму четыре миллиона евро заморожены в инвестиционных фондах и компаниях, 1,75 миллиона евро — в банках, еще 340 тысяч евро — в пенсионных фондах. Общая сумма замороженных активов составила 6,085 миллиона евро.

Каг призвал все страны ЕС «как можно скорее определить свои отношения со сторонами, находящимися под санкциями, и немедленно заморозить любые активы».

США, Канада и страны Евросоюза ввели санкции в отношении России в ответ на начатую специальную военную операцию на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято в ответ на соответствующую просьбу глав Донецкой и Луганской народных республик в ходе конфликта с украинскими силовиками.

Экономика,ЕС,
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