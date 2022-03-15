Нидерланды заморозили активы России на шесть миллионов евро

Министр финансов Нидерландов Сигрид Каг в письме парламенту сообщил о заморозке российских активов на сумму шесть миллионов евро в банках, инвестиционных и пенсионных фондах королевства, сообщает во вторник РИА «Новости».

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Как уточнил глава ведомства, российские активы на сумму четыре миллиона евро заморожены в инвестиционных фондах и компаниях, 1,75 миллиона евро — в банках, еще 340 тысяч евро — в пенсионных фондах. Общая сумма замороженных активов составила 6,085 миллиона евро.

Каг призвал все страны ЕС «как можно скорее определить свои отношения со сторонами, находящимися под санкциями, и немедленно заморозить любые активы».