Названа страна с самой высокой инфляцией в ЛА

Инфляция в Аргентине в феврале текущего года составила 4,7% и превысила аналогичный показатель в Венесуэле, которая долгое время была лидером по росту цен в Латинской Америке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на институт статистики и переписи республики.

Фото: Marcos Brindicci/Reuters Marcos Brindicci/Reuters

С начала 2022 года инфляция в Аргентине составила 8,8%. На 7,5% в феврале выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Цены на транспорт прибавили 4,9%. Центральный банк Венесуэлы сообщил, что в феврале текущего года инфляция в стране составила 2,9%, что стало самым низким показателем за последние 8 лет.

Несколько последних лет Аргентина входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2021 этот показатель составил 50,9%, за 2020 год — 36,1%, за 2019 год — 53,8%, за 2018 год — 47,6%.

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