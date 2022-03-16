Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
56 минут назад

Крым возобновил экономические отношения с Херсоном

Ura.RuUra.Ru

Крым возобновил экономические отношения с Херсонской областью Украины. Как рассказал журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов, полуостров оказывает гуманитарную помощь соседней области.

«С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь, но это только начало нашего участия в процессе денацификации этой территории», — рассказал Константинов в интервью РИА «Новости».

Как добавил Владимир Константинов, у Крыма с Херсонской областью были традиционные и органичные связи. Из соседней области поставлялись фрукты и овощи во время курортного сезона, а полуостров поставлял рис и вино.

В ближайшее время будут восстановлены все железнодорожные ветки и автомагистрали, ранее связывавшие Крым и Херсонскую область Украины. Это стало возможно благодаря взятию под полный контроль территории Херсонской области Вооруженными Силами РФ в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Спецоперация началась утром 24 февраля 2022 года. Об этом в экстренном обращении объявил президент России Владимир Путин.

Экономика,Видео,Владимир Константинов,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители