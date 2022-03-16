Крым возобновил экономические отношения с Херсоном

«С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь, но это только начало нашего участия в процессе денацификации этой территории», — рассказал Константинов в интервью РИА «Новости».

Как добавил Владимир Константинов, у Крыма с Херсонской областью были традиционные и органичные связи. Из соседней области поставлялись фрукты и овощи во время курортного сезона, а полуостров поставлял рис и вино.

В ближайшее время будут восстановлены все железнодорожные ветки и автомагистрали, ранее связывавшие Крым и Херсонскую область Украины. Это стало возможно благодаря взятию под полный контроль территории Херсонской области Вооруженными Силами РФ в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Спецоперация началась утром 24 февраля 2022 года. Об этом в экстренном обращении объявил президент России Владимир Путин.