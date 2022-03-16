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1 час назад

Раскрыт объем российских вложений в американские гособлигации

Лера Букина

Россия в январе второй месяц продолжала наращивать вложения в американские государственные долговые бумаги. Их объем увеличился до $4,5 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минфина США.

Раскрыт объем российских вложений в американские гособлигации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что долгосрочные облигации достигли в российском портфеле $2 млрд, а краткосрочные - $4,501 млрд.

Американский минфин ранее заявлял, что по итогам декабря вложения РФ в гособлигации США возросли до $3,9 млрд. Для сравнения: по итогам ноября объем составлял $2,4 млрд.

Россия не входит в список крупнейших держателей американского долга - ее портфель стал резко уменьшаться в 2018 году. На сегодняшний день больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая. Их вложения по итогам января достигали $1,3 и $1,06 трлн соответственно.

Ранее многие страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. Так, под заморозкой оказались около $300 млрд золотовалютных резервов России. Как указал министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия не намерена отказываться от обязательств по государственному долгу, однако будет совершать транзакции в рублях, пишет «Федеральное агентство новостей».

Экономика,Антон Силуанов,Казначейство США,
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