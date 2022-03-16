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33 минуты назад

Стало известно о решении Китая направить экономическую помощь России

Lenta.ruLenta.ru

Власти Китая уже приняли решение о том, чтобы направить экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявили источники газеты The Guardian из США, знакомые с ходом переговоров американской и китайской делегаций в Риме.

Собеседник газеты, знакомый с ходом переговоров, оценил встречу негативно.

«Важно сначала заставить Китай пересмотреть свою позицию [по украинскому кризису]. Мы не видим признаков такой переоценки. Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку [России], и рассказали об этом [на встрече]», — сказал он.

Еще один источник The Guardian подчеркнул, что в Пекине всерьез настроены на сотрудничество с Москвой, поскольку такая инициатива якобы исходит от председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, Си и президента России Владимира Путина «объединяет мнение о США как о деспоте», и оба лидера якобы настроены «положить конец периоду глобального доминирования США».

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До этого издание Financial Times со ссылкой на источники из США писало, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о предоставлении помощи для проведения спецоперации на Украине. В Кремле такую информацию опровергли, китайские власти также настояли на том, что придерживаются нейтралитета.

Экономика,Видео,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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