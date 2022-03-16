Япония лишит РФ значимого статуса в торговле

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

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Официально объявить о соответствующем решении могут уже в среду, 16 марта. Как уточняется, за счет исключения России из списка благоприятствуемых в торговле стран она лишится, в частности, различных торговых преференций со стороны Японии.

Накануне Япония решила расширить до 300 позиций список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию, в рамках введенных против нее санкций в связи со специальной военной операцией на Украине.

Под ограничения попали полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, взрывчатые вещества, бронежилеты. Кроме того, в санкционный список попали оборудование и продукция, связанная с атомной энергетикой, продукция химической промышленности, различного рода датчики, программное обеспечение.