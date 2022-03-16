Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Япония лишит РФ значимого статуса в торговле

Лера Букина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Япония лишит РФ значимого статуса в торговле
Фото: ReutersReuters

Официально объявить о соответствующем решении могут уже в среду, 16 марта. Как уточняется, за счет исключения России из списка благоприятствуемых в торговле стран она лишится, в частности, различных торговых преференций со стороны Японии.

Накануне Япония решила расширить до 300 позиций список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию, в рамках введенных против нее санкций в связи со специальной военной операцией на Украине.

Под ограничения попали полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, взрывчатые вещества, бронежилеты. Кроме того, в санкционный список попали оборудование и продукция, связанная с атомной энергетикой, продукция химической промышленности, различного рода датчики, программное обеспечение.

Россия в целях «демилитаризации и денацификации Украины» инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Многие страны ввели санкции против различных секторов российской экономики. Крупные иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители