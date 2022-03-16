Глава МИД РФ Сергей Лавров прогнозирует падение роли доллара. Таким мнением он поделился в интервью с РБК, передает РИА Новости.
По его словам, доверие к американской валюте снижается в связи с политикой Вашингтона.
«Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе, буквально вчера, сегодня их видел, что уже многие начинают задумываться, надо ли нам в долларах широко торговать?» - подчеркнул он.
Лавров также отметил, что этот процесс «уже не остановить».
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время пользоваться спросом будут рубль или юань, так как на рынки России и Китая Беларусь поставляет значительную часть своей продукции. Глава государства сообщил, что в настоящее время «этот доллар уже потихоньку начинает проседать», пояснив, что он «никому не нужен» с учетом введенных против российской и белорусской сторон санкций.
Ранее многие страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. Так, под заморозкой оказались около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Как указал министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия не намерена отказываться от обязательств по государственному долгу, однако будет совершать транзакции в рублях, пишет «Федеральное агентство новостей».