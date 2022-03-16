Глава МИД РФ Сергей Лавров прогнозирует падение роли доллара. Таким мнением он поделился в интервью с РБК, передает РИА Новости.

По его словам, доверие к американской валюте снижается в связи с политикой Вашингтона.

«Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе, буквально вчера, сегодня их видел, что уже многие начинают задумываться, надо ли нам в долларах широко торговать?» - подчеркнул он.

Лавров также отметил, что этот процесс «уже не остановить».

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время пользоваться спросом будут рубль или юань, так как на рынки России и Китая Беларусь поставляет значительную часть своей продукции. Глава государства сообщил, что в настоящее время «этот доллар уже потихоньку начинает проседать», пояснив, что он «никому не нужен» с учетом введенных против российской и белорусской сторон санкций.