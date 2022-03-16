Аналитики оценили риски дефолта по госдолгу России

Международные санкции и ограничения платежей создали для России риски международного дефолта — впервые со времен Октябрьской революции, уверены международные инвесторы. Их анализ ситуации на рынке приводит Reuters.

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16 марта истекает срок оплаты 117 миллионов долларов процентов по двум выпускам облигаций 2013 года, номинированным в долларах. Однако из-за заморозки долларовых активов Центрального Банка, Россия не может выполнить платежные обязательства по госдолгу, если же выплату произвести в рублях — дефолт, по словам аналитиков, неизбежен.

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Инвесторы привели три возможных варианта развития событий. Первый подразумевает, что России все-таки удастся произвести выплаты по долларовым облигациям, в этом случае дефолт стране не грозит. Второй сценарий — предоставление России экстренного льготного периода в 30 дней, в который она может успеть выполнить долговые обязательства.

«Мы не узнаем, грозит России дефолт или нет, до 15 апреля», — подчеркнул Управляющий активами Pictet на развивающихся рынках Гвидо Чаморро.

Возможен и третий вариант: заплатить по долговым обязательствам в национальной валюте — рублевых активов достаточно для покрытия долга, однако юридически это невозможно: по условиям размещения Москва обязана заплатить по облигациям в долларах.

«Рынок ожидает, что Россия не будет производить выплату», — заявил глава отдела долга развивающихся рынков в Aegon Asset Management Джефф Гриллс.

14 марта министр финансов Антон Силуанов опроверг неспособность России рассчитаться по госдолгу, заявив, что в бюджете имеется необходимый запас средств. «Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств», — отметил Силуанов.