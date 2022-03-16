США продолжили импорт нефти из России после введения санкций

Импорт российской нефти в США на неделе, завершившейся 11 марта, составил 38 тысяч баррелей в сутки – в 4 раза меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Управления энергетической информации Минэнерго США.

На неделе, завершившейся 4 марта, США импортировали 148 тысяч баррелей российской нефти в сутки.

С середины октября прошлого года было семь недель, когда США вообще не закупали российскую нефть, в том числе три недели подряд с 1 по 21 января.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Он отметил, что «США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые», поэтому могут себе позволить пойти на этот шаг.