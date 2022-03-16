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1 час назад

США продолжили импорт нефти из России после введения санкций

Вероника Полынина

Импорт российской нефти в США на неделе, завершившейся 11 марта, составил 38 тысяч баррелей в сутки – в 4 раза меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Управления энергетической информации Минэнерго США.

На неделе, завершившейся 4 марта, США импортировали 148 тысяч баррелей российской нефти в сутки.

С середины октября прошлого года было семь недель, когда США вообще не закупали российскую нефть, в том числе три недели подряд с 1 по 21 января.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Он отметил, что «США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые», поэтому могут себе позволить пойти на этот шаг.

Тем не менее, запрет еще больше усугубил ситуацию с ценами на нефть в США, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель, а розничная стоимость бензина достигла исторического максимума, поднявшись до 4,17 доллара за галлон.

Экономика,Видео,Джозеф Байден,
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