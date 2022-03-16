Силуанов обвинил власти США в подрыве доверия к доллару

Доверие к доллару серьезно подрывается из-за ограничений на его использование, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты», - сказал Силуанов в интервью RT Arabic, его слова приводит ТАСС.

Из-за этого Россия в последние годы все больше переходила на расчеты в национальных валютах, отметил министр.

По его словам, объемы недолларовой торговли в расчетах с Китаем, Индией, странами ЕАЭС и другими постоянными партнерами РФ увеличиваются с каждым годом и продолжат расти.

Чем жестче будут ограничения на валютные расчеты со стороны США, тем больше будет расти доля расчетов в национальных валютах, подчеркнул Силуанов.