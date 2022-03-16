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39 минут назад

Силуанов обвинил власти США в подрыве доверия к доллару

Вероника Полынина

Доверие к доллару серьезно подрывается из-за ограничений на его использование, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов обвинил власти США в подрыве доверия к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты», - сказал Силуанов в интервью RT Arabic, его слова приводит ТАСС.

Из-за этого Россия в последние годы все больше переходила на расчеты в национальных валютах, отметил министр.

По его словам, объемы недолларовой торговли в расчетах с Китаем, Индией, странами ЕАЭС и другими постоянными партнерами РФ увеличиваются с каждым годом и продолжат расти.

Чем жестче будут ограничения на валютные расчеты со стороны США, тем больше будет расти доля расчетов в национальных валютах, подчеркнул Силуанов.

Ранее о снижении доверия к доллару заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью телеканалу РБК глава МИД РФ сказал, что «роль доллара будет падать», «этот процесс уже не остановить».

Экономика,Антон Силуанов,Сергей Лавров,МИД России,ЕАЭС,
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