В Британии ответили на вопрос о передаче Украине золотовалютных резервов России

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что страна не получала официального запроса от Украины о передаче ей хранящихся в Лондоне золотовалютных резервов Банка России. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

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"Я не думаю, что мы получали подобный запрос. Не уверен, что это вопрос, который мы можем решить в одностороннем порядке", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что это "может быть дальнейшей мерой" против РФ.

Ранее сообщалось, что власти Украины совместно с западными партнерами разрабатывают механизм, который позволит Киеву забрать арестованные резервы Банка России на восстановление страны.

В конце февраля Вашингтон и его союзники решили распространить антироссийские санкции на весь валютный резервов Центрального банка России — $630 млрд. Также сенаторы США внесли в конгресс законопроект о введении санкций против лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов Банка России.