У России есть деньги, чтобы рассчитаться по внешнему долгу

Заморозка части международных резервов ЦБ - это, по сути, объявление дефолта западными странами по своим обязательствам перед Россией, заявил президент Владимир Путин. Что касается заявлений о дефолте со стороны России, то возможность выплат по госдолгу сейчас зависит уже не от нашей страны. Само муссирование темы и слова "дефолт" вызывает у многих ассоциации с кризисом 1998 года, но нынешняя ситуация ничего общего с ним не имеет.

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"Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией", - подчеркнул накануне Владимир Путин. Президент добавил, что теперь каждый в мире знает, что финансовые резервы страны "могут быть попросту украдены".

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При формально едином термине - дефолт - текущая ситуация не имеет ничего общего с 1998 годом

По оценке Минфина России, "заморожены" оказались около 300 млрд долларов российских международных резервов, это около половины их объема. По словам министра финансов Антона Силуанова, если зарубежные банки не смогут осуществить платеж из-за заморозки российских международных резервов, то Россия будет расплачиваться по обязательствам в рублях. В среду Россия должна была выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 млн долларов. "Деньги у нас есть, платежку мы отдали. Теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей", - сказал Силуанов в интервью RT Arabic. Объявление технического дефолта, впрочем, может привести к повышению стоимости заимствований для России и российских компаний, опасается директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Впрочем, как сообщило вечером агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Минфина США, санкционный режим не препятствует платежам в обслуживание суверенного долга России в долларах минимум до конца мая.