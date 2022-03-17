США раздали нефть из стратегического резерва

Правительство США раздало 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и распределило ее между семью компаниями, с которыми были заключены контракты, сообщается на сайте министерства энергетики страны.

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На объявление о продаже нефти откликнулись 13 компаний, подавших в общей сложности 109 заявок. В итоге контракты заключили с Atlantic Trading & Marketing, Chevron USA, Gunvor USA, Marathon Petroleum Supply and Trading, Motiva Enterprises, Philips 66 Company, а также Valero Marketing and Supply Company. Они выкупят от 0,35 до 16 миллионов баррелей.

Ожидается, что поставки будут произведены с 1 апреля по 31 мая. В сообщении Минэнерго отмечается, что такой шаг стал «частью скоординированных действий со странами-членами Международного энергетического агентства (МЭА)», в рамках которых Вашингтон собирается высвободить 60 миллионов баррелей из стратегических запасов.

Власти США рассчитывают таким образом нивелировать дефицит предложения, образовавшийся из-за ситуации на Украине и, в частности, запрета ни импорт нефти из России, введенного США в начале марта.