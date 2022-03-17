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1 час назад

Kyodo: Toyota приостановила работу двух заводов в Японии из-за землетрясения

ТАССТАССиещё 2

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor приостановил работу двух своих заводов в Японии из-за землетрясения, произошедшего в ночь на четверг на северо-востоке страны. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его информации, производство приостановлено на заводах в северо-восточных префектурах Иватэ и Мияги.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь со среды на четверг на северо-востоке Японии. Позднее местные сейсмологи повысили магнитуду землетрясения до 7,4. Его эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 60 км. Подземные толчки вызвали угрозу цунами для северо-восточного побережья страны. Берегов префектур Фукусима и Мияги достигли волны высотой около 20 см, к настоящему времени все предупреждения об угрозе цунами были сняты. Японские сейсмологи предупреждают о возможности сильных афтершоков в ближайшую неделю.

Японские СМИ и спасатели из разных префектур страны сообщали в общей сложности о двух погибших и по крайней мере 126 пострадавших из-за землетрясения. Стихийное бедствие также вызвало масштабные отключения электроэнергии, перебои в работе железнодорожного транспорта. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий удара стихии.

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