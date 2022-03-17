Toyota приостановила работу двух заводов в Японии из-за землетрясения

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в Японии в ночь со среды на четверг, возросло до 222. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Еще трое погибли. Большая часть пострадавших - это жители префектур Мияги и Фукусима, где ощущались наиболее сильные толчки.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии. Позднее местные сейсмологи повысили магнитуду землетрясения до 7,4. Его эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 60 км. Подземные толчки вызвали угрозу цунами для северо-восточного побережья страны. Берегов префектур Фукусима и Мияги достигли волны высотой около 20 см