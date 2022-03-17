Toyota приостановила работу двух заводов в Японии из-за землетрясения

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в Японии в ночь со среды на четверг, возросло до 222. Об этом сообщил телеканал NHK.
Еще трое погибли. Большая часть пострадавших - это жители префектур Мияги и Фукусима, где ощущались наиболее сильные толчки.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии. Позднее местные сейсмологи повысили магнитуду землетрясения до 7,4. Его эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 60 км. Подземные толчки вызвали угрозу цунами для северо-восточного побережья страны. Берегов префектур Фукусима и Мияги достигли волны высотой около 20 см
Японские сейсмологи предупреждают о возможности сильных афтершоков в ближайшую неделю. Стихийное бедствие вызвало масштабные отключения электроэнергии, перебои в работе железнодорожного транспорта. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий удара стихии. В частности, из-за схода с рельсов скоростного экспресса "синкансэн" в префектуре Фукусима работы по восстановлению движения на этой линии, по оценкам железнодорожной компании JR, могут продлиться до конца марта.