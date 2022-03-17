Индия купит у России 15 миллионов баррелей нефти

До конца этого года Индия может купить у России 15 миллионов баррелей нефти. Об этом пишет газета Business Standard.

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Журналисты издания утверждают, что поставки черного золота будут осуществляться на особых условиях. Речь идет о модели CIF (cost, insurance and freight - стоимость, страхование и фрахт). Расходы по доставке товара в порт берет на себя Россия. Также она оплачивает страховку и фрахт судна.

Ранее сообщалось, что Москва предложила Нью-Дели купить нефть по сниженным тарифам, а все взаиморасчеты произвести в рублях и рупиях. Индия сейчас изучает данное предложение.