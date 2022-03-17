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31 минуту назад

Business Standard: Индия купит у России 15 миллионов баррелей нефти

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

До конца этого года Индия может купить у России 15 миллионов баррелей нефти. Об этом пишет газета Business Standard.

Индия купит у России 15 миллионов баррелей нефти
Фото: ТАССТАСС

Журналисты издания утверждают, что поставки черного золота будут осуществляться на особых условиях. Речь идет о модели CIF (cost, insurance and freight - стоимость, страхование и фрахт). Расходы по доставке товара в порт берет на себя Россия. Также она оплачивает страховку и фрахт судна.

Ранее сообщалось, что Москва предложила Нью-Дели купить нефть по сниженным тарифам, а все взаиморасчеты произвести в рублях и рупиях. Индия сейчас изучает данное предложение.

С апреля 2021 года по январь 2022-го Индия импортировала 176 миллионов тонн нефти. Российской было мало - всего 3,6 миллиона тонн (или 2 процента).

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