Минэнерго на фоне санкций подготовило план поддержки ТЭК

Минэнерго РФ на фоне антироссийских санкций направило в правительство разработанный им список мер поддержки российского топливно-энергетического комплекса. Как пишет в четверг со ссылкой на документ газета "Коммерсантъ", часть из предложенных мер может войти в готовящийся кабмином план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

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При этом ведомство, отмечает газета, признало невозможность достижения в нынешних условиях углеродной нейтральности к 2050 году в подведомственных ей секторах экономики: электроэнергетике, нефтяной, газовой и угольной промышленности.

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Наиболее объемный комплекс мер разработано для поддержки электроэнергетики. В частности, предлагается установить особый режим начисления штрафов за задержку вводов объектов по программе модернизации старых ТЭС и новой ВИЭ-генерации (из возобновляемых источников энергии) "для недопущения резкого роста штрафных санкций". Правительство предложено наделить полномочиями вносить изменения в сроки начала и окончания поставки мощности проектов, которые прошли конкурсные отборы.

Инициатива подразумевает, что энергокомпаниям с госучастием в первоочередном порядке будет разрешено направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов. Кроме того, в соответствии с планом ведомства, "Россети" смогут не нести тарифных последствий при неисполнении инвестиционной программы в 2022-2023 годах. Также индексировать тариф на передачу для "Россетей" предлагается не с 1 июля, а с 1 апреля с учетом фактической инфляции, аналогичный механизм предлагается для генерации в неценовых зонах, к которым относят активы "Русгидро" в ДФО и ТЭС "Интер РАО" в Калининграде. Минэнерго также предлагает закрепить возможность докапитализации "Россетей" на 82,6 млрд рублей, а "Русгидро" - до 34,4 млрд рублей для выполнения плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Минэнерго и "Русгидро" не предоставили газете комментариев. В "Россетях" сообщили, что не могут комментировать предложения, добавив, что вопросы выплаты дивидендов находятся в компетенции годового общего собрания акционеров.

Меры поддержки нефтехимпрома

Нефтекомпаниям Минэнерго предлагает перейти на уплату налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по фактическим ценам реализации, а не по мировым ценам. Как поясняет газета, нефтекомпании в условиях снижения спроса на российскую экспортную нефть Urals продают ее с большой скидкой, а НДПИ рассчитывается исходя из высоких мировых котировок. Предложения также подразумевают "в связи с риском резкого роста стоимости затрат при добыче нефти" увеличение размера предельных затрат при расчете налога на дополнительный доход (НДД) для месторождений третьей группы, в которую входят зрелые месторождения в Западной Сибири. Отмечается, что мера снизит налоговую нагрузку для подобных активов, поскольку налоговая база для них определяется как разность между выручкой от продаж нефти и затратами.

Ведомством также предложено продлить на два года истекающие в 2026 году сроки модернизации НПЗ по заключенным соглашениям с нефтекомпаниями. Компании предлагается освободить от ответственности за невыполнение нормативов продажи топлива на бирже. Как сообщили изданию в ФАС, в настоящий момент наблюдается наращивание объемов продаж на бирже, что свидетельствует о наличии спроса и востребованности подобного механизма.

Кроме того, в министерстве предложили разрешить продажу алкоголя на заправках. Также Минэнерго и Минфин могут рассмотреть вопрос признания бензина и дизтоплива социально значимыми товарами "с запуском соответствующих механизмов социальной поддержки".