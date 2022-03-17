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1 час назад

Bloomberg: конгресс США 17 марта рассмотрит проект об изменении торгового статуса России

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Конгресс США в четверг, 17 марта, планирует провести голосование по проекту о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

Об этом агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечается, конгрессом будет рассмотрен законопроект о «приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией».

Кроме того, согласно источнику, в законопроект также войдёт расширение глобального акта Магнитского.

В России признали зависимость дефолта от действий США

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона вместе с G7 и Евросоюзом отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Байден также отметил готовность США и союзников по НАТО выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.

16 марта японский премьер Фумио Кисида заявил, что Япония приняла решение лишить Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле.

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