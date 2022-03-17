В Чехии озвучили последствия отказа от нефти из РФ

Автор чешского портала Časopis argument Илона Швигликова задалась вопросом, реально ли в современном мире заменить поставки российской нефти без серьезных последствий для экономики. По ее мнению, сделать это невозможно - астрономические цены на нефть «уронили» бы экономику ЕС.

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Швигликова отметила, что с нефтью (с точки зрения транспорта и логистики) проблем гораздо меньше, чем с природным газом: ее транспортировка танкерами довольно гибка и не так требовательна к энергетике и инфраструктуре, как транспортировка сжиженного природного газа.

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Основная проблема заключается в том, чтобы найти подходящую количественную замену российской нефти. Даже если сложить возможный рост экспорта из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Ливии и Венесуэлы (а ни одна из этих стран не относится к союзникам США), мы не получим экспорт российской нефти, который составляет около семи миллионов баррелей в сутки, подчеркнула автор. Кроме того, не всегда это тот вид нефти или нефтепродукта, который удовлетворял бы потребительский спрос.

Дополнительная проблема - готовность ЕС принимать нефть из стран, против режимов которых блок выступал ранее.

«Разве политики не сочтут это прыжком из «грязи в лужу»? Ведь несколько лет назад мы были уверены, что иранские ракеты могут достичь Европы и поставить нас под угрозу. А теперь мы хотим стать зависимыми от этой страны?» - отметила Швигликова.

Она подчеркнула, что не видит способов полностью компенсировать поставки российской нефти. Если бы это произошло, «осталось бы только спорить о том, уронят ли астрономические цены на нефть экономику или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на топливо».

«Некоторые политики считают, что больше всего мы навредим российским властям, разрушив собственную экономику, но я нахожу такие соображения безосновательными и антиобщественными», - заключила автор.

8 марта глава США Джо Байден объявил, что Штаты запретили весь импорт российской нефти. Он отметил, что это решение скажется на потребителях в США и призвал нефтегазовые компании не завышать цены.