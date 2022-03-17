ФАС начала проверки цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба начала проверки цепочек поставки сахара для россиян. Ранее соответствующее поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями", - отметили в пресс-службе ФАС.
В антимонопольном ведомстве также напомнили о недопустимости повышения цен и создания искусственного дефицита. За подобные нарушения виновным грозят оборотные штрафы, а в случае необходимости материалы проверок будут передаваться в прокуратуру.
По данным Росстата, именно сахар подорожал сильнее всего в магазинах с 5 по 11 марта. За неделю рост на этот продукт составил 12,8%.