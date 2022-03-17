ФАС начала проверки цен на сахар

"Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями", - отметили в пресс-службе ФАС.