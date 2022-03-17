Россиян призвали не скупать сахар «на месяцы и годы»

«Проведу параллели с 2020 годом, ажиотажный спрос тогда был намного больше, чем сейчас — на все категории питания, сметалось все. При этом мы не видели пустых полок. Тогда производители и ретейлеры доказали свою способность обеспечить население», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».