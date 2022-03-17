Россиян призвали не скупать сахар «на месяцы и годы»

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что запасов сахара в России достаточно, дефицита не ожидается.
«Проведу параллели с 2020 годом, ажиотажный спрос тогда был намного больше, чем сейчас — на все категории питания, сметалось все. При этом мы не видели пустых полок. Тогда производители и ретейлеры доказали свою способность обеспечить население», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Замминистра добавил, что не нужно закупаться сахаром на месяцы и годы, а приобрести столько продукта , «сколько необходимо для нормального образа жизни».
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на продукт, а также необоснованного сокращения товара на рынке.
Также ФАС проверяет цепочку поставок сахара. В ведомстве полагают, что отсутствие товара на полках магазинов в некоторых регионах связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.