Мишустин потребовал не допускать роста цен

Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались за счёт роста цен. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счёт повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда.

Кроме того, в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что прокуроры проверят обоснованность роста стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий.