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37 минут назад

В Госдуму внесли законопроект о госмонополии на оборот сахара

Парламентская газетаПарламентская газета

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от ЛДПР предложили ввести государственную монополию на производство и оборот сахара на территории России. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст соответствующего законопроекта. Согласно документу, государству также будет принадлежать монопольное право устанавливать порядок импорта и экспорта этого продукта.

В Госдуму внесли законопроект о госмонополии на оборот сахара
Фото: © pixabay.com© pixabay.com

Парламентарии считают, что госмонополия на сахар необходима по двум причинам: поскольку против российских граждан и юридических лиц вводятся недружественные односторонние ограничительные меры, а также потому, что недобросовестные участники рынка создают ажиотажный спекулятивный спрос на сахарную продукцию

Появилось видео с накинувшимися на сахар покупателями в магазине

Под оборотом сахара понимается его экспорт, импорт, поставки, закупка, оптовая и розничная торговля. Монополия на сахар будет обеспечиваться благодаря введению госстандартов в области его производства и оборота, лицензий, квот, разрешительного порядка на импорт, экспорт и закупку сахара, уверены авторы законопроекта. В случае принятия документа новые правила начнут действовать с 1 июня 2022 года.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в ближайшие дни спрос на сахар существенно сократится. Кроме того, в ведомстве не ожидают перебоев с поставками благодаря запрету на экспорт сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа.

Экономика,Виктор Евтухов,ЛДПР,ЕАЭС,Минпромторг,Совет Федерации,Госдума,
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