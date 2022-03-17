В Госдуму внесли законопроект о госмонополии на оборот сахара

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от ЛДПР предложили ввести государственную монополию на производство и оборот сахара на территории России. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст соответствующего законопроекта. Согласно документу, государству также будет принадлежать монопольное право устанавливать порядок импорта и экспорта этого продукта.

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Парламентарии считают, что госмонополия на сахар необходима по двум причинам: поскольку против российских граждан и юридических лиц вводятся недружественные односторонние ограничительные меры, а также потому, что недобросовестные участники рынка создают ажиотажный спекулятивный спрос на сахарную продукцию