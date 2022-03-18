Собянин раскрыл меры поддержки экономики

Почему именно стройка оказалась под номером один среди приоритетов в столице? Говоря об этом, Собянин в своем персональном блоге объяснил: "Стройка - важнейшее направление для экономики и социального развития города. Остановить ее просто, восстановить сложно".

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Между тем в отрасли работает порядка миллиона горожан, за каждым из которых стоят еще и семьи. Важнейшие городские программы - реновации жилья, развития сети дорог и метро, реконструкции поликлиник и другие - тоже зависят от строителей. В ходе их реализации уже многое сделано, напоминает мэр: "По объемам строительства мы вышли на рекордные цифры, которых не было даже во времена массового строительства 50-70-х годов прошлого века".

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В 2021 году, например, введено жилья 8 миллионов квадратных метров, еще столько же - некоммерческой недвижимости. К тому же, подчеркивает Собянин, заказы строителей дают мультипликативный эффект всей экономике города и страны, способствуя развитию производства стройматериалов, грузовых перевозок и целого ряда других отраслей.

Первой мерой поддержки строителей стало увеличение им авансовых платежей с 50 до 70 процентов. По мнению мэра, в условиях, когда растут цены на материалы, это поможет подрядчикам создать подушку безопасности и не останавливать работы. Более того, он пообещал оперативно пересматривать госконтракты, если денег на продолжение стройки у них не будет хватать. Арендную плату на землю, отведенную под строительство, город на год сохранит неизменной и даже в случае необходимости предоставит отсрочку по ее уплате за второй квартал этого года. Те же, кто будет строить новые промпредприятия, получат землю по цене 1 рубль за участок.

Будут решаться вопросы и по снижению стоимости банковских гарантий, которая, согласен мэр, стала непосильной для многих инвесторов. Город готов даже мириться с незначительным нарушением сроков сдачи объектов в эксплуатацию, если в целом застройщик добросовестно исполняет свои обязательства. А вот от льготной ипотеки Москва не только не отказывается, но даже планирует ее расширять. С этой целью, сообщил Собянин, городские власти вместе с федеральным правительством работают над программой субсидирования ставок по кредитам строительных компаний.

Еще целый пакет мер адресован поддержке фармацевтической промышленности, от которой во многом зависят жизнь и здоровье москвичей. Столица за последние годы стала крупнейшим в России производителем лекарств от онкологических, кардиологических, эндокринных и многих других заболеваний, а также медицинских изделий. Их выпуском в городе занимаются 84 предприятия, на которых работают 11 тысяч человек. Лишь за прошлый год производство лекарств выросло на 67,7 процента, а объем отгруженной продукции увеличился на 75,4 процента, достигнув 345 миллиардов рублей. Объем же инвестиций в эту отрасль вырос в четыре раза - до 14,4 миллиардов рублей. Этот рост - результат системной поддержки отрасли, которая сейчас в момент санкционного давления на страну еще усилится.

Собянин напомнил, что Москва - единственный регион в России, который реализовал программу офсетных сделок. В ее рамках инвесторы развернули импортозамещающие производства лекарств в обмен на гарантии Москвы на их закупку в течение десяти лет. Сейчас в городе реализовано уже четыре таких контракта, и город намерен сделать все для того, чтобы многократно увеличить их количество. Для этого тех, кто займется этим бизнесом, Москва поддержит субсидиями и льготными кредитами на закупку оборудования, технологий. Планируется, по словам мэра, расширить программы клинических исследований, чтобы фармацевтические компании быстрее выходили с новыми препаратами на рынок. Председатель АО "Фарм" Алексей Репин заверил главу города, что проблем с обеспечением фармацевтическими товарами в Москве не будет: "Несмотря на рост спроса, мы пока не видим никаких перебоев, которые могли бы сказаться на обеспечении горожан". Одним из новых проектов, которые решено в ближайшее время реализовать, станет производство отечественных иммуноглобулинов.