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45 минут назад

ЕС предрекли потерю 500 миллиардов евро в случае прекращения торговли с Россией

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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин предрек странам Евросоюза (ЕС) потерю по меньшей мере 500 миллиардов евро в случае прекращения торговли с Россией. Он сообщил об этом ТАСС.

ЕС предрекли потерю €500 млрд при прекращении торговли с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Горячие головы призывают страны ЕС прекратить любое экономическое сотрудничество с Россией. Для ЕС это потеря по меньшей мере порядка 500 миллиардов евро — ликвидация торговли плюс взаимный вывод инвестиций. А это априори взаимовыгодные связи», — сказал он.

Глава ТПП назвал самым разумным решением в настоящее время сохранение накопленного «багажа хозяйственных и человеческих связей».

9 марта страны Европейского союза (ЕС) ввели санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей. Кроме того, ограничительные меры коснулись 146 российских сенаторов, утвердивших договоры о взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Одной из причин такого решение Евросоюз назвал встречу с Владимиром Путиным 24 февраля. Бизнесмены, попавшие в санкционный список, имеют непосредственное отношение к ключевым секторам экономики России.

Экономика,Сергей Катырин,Владимир Путин,Торгово-промышленная палата,ЕС,
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