ЕС предрекли потерю €500 млрд при прекращении торговли с РФ

Глава Торгово-промышленной палаты ( ТПП ) РФ Сергей Катырин предрек странам Евросоюза ( ЕС ) потерю по меньшей мере 500 миллиардов евро в случае прекращения торговли с Россией. Он сообщил об этом ТАСС .

«Горячие головы призывают страны ЕС прекратить любое экономическое сотрудничество с Россией. Для ЕС это потеря по меньшей мере порядка 500 миллиардов евро — ликвидация торговли плюс взаимный вывод инвестиций. А это априори взаимовыгодные связи», — сказал он.

9 марта страны Европейского союза (ЕС) ввели санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей. Кроме того, ограничительные меры коснулись 146 российских сенаторов, утвердивших договоры о взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Одной из причин такого решение Евросоюз назвал встречу с Владимиром Путиным 24 февраля. Бизнесмены, попавшие в санкционный список, имеют непосредственное отношение к ключевым секторам экономики России.