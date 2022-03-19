В России оценили идею разрешения «серого» импорта

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов оценил идею разрешения параллельного «серого» импорта в России. Он подчеркнул, что такая мера является вынужденным ответом на санкции Запада, передает РИА Новости.

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«Это вынужденная мера в ответ на санкционное давление, которое сейчас оказывается на страну — речь идет о ряде потребительских товаров, которые не производятся в России, о комплектующих и материалах, которые используются во внутреннем производстве, в ряде промышленных отраслей, но также не имеют отечественных аналогов», — указал глава АКИТ.

По его словам, возможность введения параллельного импорта не распространяется на контрафактные товары. Соколов уточнил, что при возвращении на российский рынок компаний, чья продукция будет ввозиться таким образом, правообладатели смогут восстановить защиту своих прав.

Президент ассоциации добавил, что риски существуют в долгосрочной перспективе, такие меры могут привести к отсутствию стимулирования производства внутри страны.

Ранее стало известно, что глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский и основатель онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук предложили разрешить параллельный импорт в России. ФАС уже направила в правительство соответствующий проект постановления. Стороны согласились, что параллельный импорт решит проблему дискриминации как со стороны правообладателей в отношении отечественных потребителей, так и со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров.