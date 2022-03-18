Может ли Запад передать российские резервы Украине

Великобритания предлагает передать замороженные золотовалютные резервы России на сумму $300 млрд Украине. Как минимум один такой прецедент в мировой практике уже был. У Москвы есть все основания для обращения в международный суд, но англосаксонская правовая система практически лишает ее шансов на успех, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

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В мировой практике передача замороженных золотовалютных резервов происходила и ранее, рассказал «Газете.Ru» гендиректор инвестиционной компании «АБЦ» Евгений Лашков. Так, США изъяли у Ирана денежные средства в ответ на события 20-летней давности.

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«В 2016 году суды США признали Тегеран ответственным за атаки на американских морпехов в Бейруте в 1983-м и причастным к теракту 11 сентября 2011-го. Суд наделил власти Соединенных Штатов правом изъять из замороженных иранских резервов $12,5 млрд на выплату компенсаций американским пострадавшим, их семьям и страховщикам», — привел пример эксперт.

Так же может произойти с золотовалютными резервами России: Великобритания предложила передать их Киеву.

«Однако прецедентов передачи активов зарубежного ЦБ третьей стране мира на столь большие суммы — $300 млрд — еще не было. У Москвы есть все основания для обращения в международный суд. Но оспорить «заморозку» и тем более — передачу — активов Украине будет сложно», — заявила экономист Татьяна Куликова.

Как Запад может обосновать передачу активов

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что основанием любой санкционной меры против России может стать англосаксонская правовая система, действующая в юрисдикции как Лондона, так и Вашингтона.

«Там действует прецедентное право. Основанием для передачи активов российского ЦБ Украине может послужить даже случай с передачей иностранных ценных бумаг третьей стране в XV веке», — объяснил эксперт.

По словам Куликовой, западные страны сейчас не волнуют юридическо-правовые аспекты введения жестких санкций против России. Решением передать Киеву $300 млрд активов ЦБ Лондон и Вашингтон «убивают сразу двух зайцев».

«Подобной мерой Запад нанесет существенный урон российской экономике. Поэтому Москве, вероятно, стоит забыть о $300 млрд. На Западе начались экономические бои без правил», — объяснила Куликова.

Чем ответит Россия

В случае потери $300 млрд золотовалютных резервов Москва может ответить западным странам ассиметричными мерами. Среди наиболее вероятных — активный переход на национальные валюты в межгосударственных расчетах, национализация имущества британских и американских компаний и присвоение интеллектуальной собственности, предположил Колташов.

«В перечень недружественных государств России вошли и Британия, и США. Это может стать поводом для массовой конфискации имущества и обнуления патентов юридических и физических лиц данных стран.



Интеллектуальная собственность стоит безумных денег. Размер американских активов оценивается примерно в $10 трлн, британских — около £100 млрд», — указал эксперт.

Даже без контрмер Кремля позиции доллара как основной мировой резервной валюты станут существенно ослабевать в течение ближайших 10-20 лет, отметила Куликова. Уже сейчас многие региональные державы задумываются об отказе от американской валюты.

«Все больше стран осознают опасность хранения долларовых активов за границей. В этом плане показателен пример Саудовской Аравии, которая захотела продавать Китаю нефть в юанях», — сказала аналитик.

Западные санкции против Москвы сейчас открывают большие перспективы для китайского юаня, добавила она. Именно азиатская валюта в ближайшие годы должна потеснить доллар и евро с лидирующих расчетных позиций.

Лашков, напротив, скептически отнесся к потенциалу юаня в валютной борьбе с долларом и евро. По словам аналитика, Китай даже в рамках кооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) не готов активно переходить на расчеты в собственной валюте.

«За последние годы китайские компании в торговле с Россией действительно сократили масштабы расчетов в долларах. Но американскую валюту потеснили вовсе не рубли и юани, а евро. Фирмам из КНР нужны доллары и евро для операций на внешних рынках. Они не заинтересованы вести расчеты в рублях или юанях», — резюмировал Лашков.